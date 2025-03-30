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ЦСКА — «Динамо» Мн: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, в Москве, пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. Встречу покажут тематические каналы КХЛ и «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2, вторая вновь осталась за минчанами — 5:3.

Напомним, минский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, во всех играх победу одержало «Динамо».

Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.