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«Северсталь» — «Спартак»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

«Северсталь» — «Спартак»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 марта, в Череповце пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду «Спартак». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. Встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре серии сильнее был «Спартак» со счётом 5:4 ОТ. Второй матч вновь остался за красно-белыми — 4:2.

Напомним, московский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» заняла шестое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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