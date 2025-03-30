Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 11 матчей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) россиянин забросил шайбу и сделал три результативные передачи.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Немецкий нападающий установил рекорд по числу голов в овертаймах за сезон в НХЛ. На счету Леона шесть голов в дополнительное время в нынешнем сезоне.

Первой звездой признан швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир, оформивший хет-трик в победном матче с «Миннесотой» (5:2).