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Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором состоялось 11 матчей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) россиянин забросил шайбу и сделал три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57     4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43     4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp)     4:2 Гэткомб – 47:47     4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47     5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46    

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Немецкий нападающий установил рекорд по числу голов в овертаймах за сезон в НХЛ. На счету Леона шесть голов в дополнительное время в нынешнем сезоне.

Первой звездой признан швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир, оформивший хет-трик в победном матче с «Миннесотой» (5:2).

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