«Это очень впечатляет». Главный тренер «Сент-Луиса» — о девятой победе подряд

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал девятую победу подряд. В гостевом матче с «Колорадо Эвеланш» «блюзмены» одержали победу со счётом 2:1.

«Сейчас происходит что-то особенное, и здорово быть частью этого. Я очень благодарен, что нахожусь здесь. Это очень впечатляет. Мы провели 10 матчей за 17 дней и выиграли девять из них, проиграв первый. То, что мы делаем сейчас, очень впечатляет», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

При Монтгомери «Блюз» выиграли 31 матч и потерпели 22 поражения. «Сент-Луис» опережает «Ванкувер» на шесть очков в борьбе за второй слот уайлд-кард в Западной конференции НХЛ.