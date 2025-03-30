«Это очень впечатляет». Главный тренер «Сент-Луиса» — о девятой победе подряд
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал девятую победу подряд. В гостевом матче с «Колорадо Эвеланш» «блюзмены» одержали победу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Сундквист) – 10:57 (pp) 1:1 Маккиннон (Тэйвз) – 12:09 1:2 Бучневич (Сутер, Томас) – 48:54
«Сейчас происходит что-то особенное, и здорово быть частью этого. Я очень благодарен, что нахожусь здесь. Это очень впечатляет. Мы провели 10 матчей за 17 дней и выиграли девять из них, проиграв первый. То, что мы делаем сейчас, очень впечатляет», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.
При Монтгомери «Блюз» выиграли 31 матч и потерпели 22 поражения. «Сент-Луис» опережает «Ванкувер» на шесть очков в борьбе за второй слот уайлд-кард в Западной конференции НХЛ.
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