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В автомобильной аварии под Череповцом погиб сотрудник ХК «Спартак»

В автомобильной аварии под Череповцом погиб сотрудник ХК «Спартак»
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Вчера вечером, 29 марта, в автомобильной аварии под Череповцом погиб сотрудник ХК «Спартак», менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин, сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака», не мог представить ни дня без любимой команды и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали». Алексею было всего 30 лет.

Хоккейный Клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня, 30 марта, в Череповце пройдёт третий матч серии между «Северсталью» и «Спартаком». Начало матча — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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