Вчера вечером, 29 марта, в автомобильной аварии под Череповцом погиб сотрудник ХК «Спартак», менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин, сообщает пресс-служба клуба.

«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака», не мог представить ни дня без любимой команды и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали». Алексею было всего 30 лет.

Хоккейный Клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Владимировича Силкина, не стало нашего большого друга и важной части нашего коллектива», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня, 30 марта, в Череповце пройдёт третий матч серии между «Северсталью» и «Спартаком». Начало матча — в 17:00 мск.