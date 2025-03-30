«Металлург» одолел «Салават Юлаев» в суперигре и стал победителем 14-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 30 марта, завершился 13-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Лукашевич – 01:20 (3x3) 1:1 Пеньковский (Егор Иванов) – 02:59 (3x3) 2:1 Слыш (Анисимов) – 08:12 (3x3) 2:2 Богуш (Несветаев) – 11:05 (3x3) 2:3 Несветаев (Акишин) – 11:28 (3x3) 3:3 Слыш (Кубраков) – 11:52 (3x3) 4:3 Анисимов (Серафимович) – 13:07 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 14-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Полукаров (Кузьменко) – 02:21 (3x3) 2:0 Варфоломеев (Шмелёв) – 03:01 (3x3) 3:0 Марченков (Олейников) – 09:16 (3x3) 3:1 Хамматов (Сулейманов) – 12:25 (3x3) 4:1 Варфоломеев (Олейников) – 13:36 (3x3) 5:1 Олейников (Марченков) – 17:26 (3x3)
В суперигре встретились «Металлург» и «Салават Юлаев». Магнитогорский клуб одержал победу со счётом 7:4 и стал победителем 14-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
30 марта 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Полукаров (Марченков) – 01:24 (3x3) 2:0 Марченков (Полукаров) – 01:53 (3x3) 2:1 Валеев – 06:23 3:1 Харькин (Варфоломеев) – 12:50 (3x3) 4:1 Полукаров – 13:00 (3x3) 5:1 Олейников (Марченков) – 14:17 (3x3) 6:1 Олейников (Харькин) – 14:54 (3x3) 6:2 Голованов (Сулейманов) – 15:27 (3x3) 6:3 Щитов (Крикунов) – 16:51 (3x3) 7:3 Шмелёв (Полукаров) – 18:03 (3x3) 7:4 Хмелевски – 19:58 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 15-й тур начнётся 3 апреля.
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