«Металлург» одолел «Салават Юлаев» в суперигре и стал победителем 14-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 30 марта, завершился 13-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В суперигре встретились «Металлург» и «Салават Юлаев». Магнитогорский клуб одержал победу со счётом 7:4 и стал победителем 14-го тура «КХЛ 3х3».

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 15-й тур начнётся 3 апреля.