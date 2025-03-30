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«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск

«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 30 марта, в Омске пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первых двух играх серии сильнее был «Авангард» со счётом 4:1 и 3:2 ОТ.

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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