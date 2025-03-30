Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» — «Металлург»: составы команд на третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 30 марта, в Омске пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. Стали известны составы команд на игру.

Отметим появление в составе «Авангарда» силового нападающего Марка Вербы.

Фото: «Авангард»

Стартовым голкипером у «Металлурга» на матч заявлен Александр Смолин. Илья Набоков назначен его сменщиком.

Фото: «Металлург»

В первых двух играх серии сильнее был «Авангард» со счётом 4:1 и 3:2 ОТ.

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.