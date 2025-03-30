«Катастрофы не будет». Олимпийский чемпион оценил возможную отставку Романа Ротенберга

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о будущем главного тренера СКА Романа Ротенберга. На данный момент петербургский клуб уступает со счётом 0-2 в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо».

«Во-первых, пока отставки Романа Ротенберга не случилось, но если она будет, то ничего страшного. Никакой катастрофы не будет. Он проанализирует всё и может вернуться в какую-то другую команду или снова в СКА. Почему бы и нет? Может, пока необходимо чему-то научиться, что-то исправить в системе подготовки. Не знаю, будет возвращение потом триумфальным или нет, но просто сделать паузу бывает полезно. Ему надо провести перезагрузку в спокойном состоянии, потому что все тренеры находятся под серьёзным стрессом. Большое давление за результат команды», — приводит слова Васильева Legalbet.

Ротенберг работает главным тренером СКА с января 2022 года. 4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.