Стало известно, где «Куньлунь» будет проводить домашние матчи в сезоне-2025/2026 КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2025/2026 продолжит проводить матчи на площадке в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи. Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

«Сезон-2025/2026 пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» снова проведёт на уже знакомой и домашней для себя «Арене-Мытищи», — говорится в заявлении пресс-службы.

Китайский клуб провёл свой самый успешный сезон после переезда в город и остановился в шаге от зоны плей-офф. По итогам регулярного чемпионата — 2024/2025 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Китайский клуб выходил в плей-офф единственный раз в своём первом сезоне в КХЛ.