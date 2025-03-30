«Вашингтон» — «Баффало»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 22:00 мск

Вечером 30 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Баффало Сэйбрз». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 103 очками после 72 проведённых матчей. К этой встрече столичный клуб подошёл с серией из двух поражений.

«Баффало Сэйбрз» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 66 очками после 72 проведённых матчей.

В текущем сезоне команды между собой провели два матча и поделили победы.