«Вашингтон» — «Баффало»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 22:00 мск

Вечером 30 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Баффало Сэйбрз». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вашингтон Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги со 103 очками после 72 проведённых матчей. К этой встрече столичный клуб подошёл с серией из двух поражений.
«Баффало Сэйбрз» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с 66 очками после 72 проведённых матчей.
В текущем сезоне команды между собой провели два матча и поделили победы.