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Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф МХЛ

Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф МХЛ
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Стали известны все пары 1/8 финала плей-офф OLIMPBET МХЛ в сезоне 2024/2025. В третьих матчах раунда плей-ин последними участниками розыгрыша Кубка Харламова стали МХК «Динамо-Москва» и «Красная Армия».

Серии плей-офф до трёх побед стартуют 2 апреля (Восток) и 3 апреля (Запад) на льду команды с более высоким номером посева.

Восточная конференция:

«Ирбис» (Казань) – «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк);
«Омские Ястребы» (Омск) – «Авто» (Екатеринбург);
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Стальные Лисы» (Магнитогорск);
«Чайка» (Нижний Новгород) – «Белые Медведи» (Челябинск).

Западная конференция:

МХК «Спартак» (Москва) – «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) – «Красная Армия» (Москва);
«Локо» (Ярославль) – МХК «Динамо» (Москва);
«Академия Михайлова» (Тульская область) – МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).

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