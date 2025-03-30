«Главный сюрприз». Рябыкин назвал серию плей-офф КХЛ, которая его удивила больше всех

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин назвал серию плей-офф КХЛ, которая его удивила больше всех. В серии первого раунда между «Трактором» и «Адмиралом» счёт равный — 1-1. Челябинский клуб по итогам прошедшего регулярного чемпионата занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

— Ожидали, что «Трактор» с большим трудом сравняет счёт в борьбе с «Адмиралом»?

— Да, это главный сюрприз. Не узнал вратаря Фукале, который отлично отыграл прошлый плей-офф, но первый матч с «Адмиралом» завалил. Пошли нервы — и во второй игре «Трактор» тоже выглядел средне — не так, как в регулярном чемпионате.

— Серия может затянуться?

— Не удивлюсь, если вторая игра стала переломной — и «Трактор» всё-таки заведётся. Но «Адмирал» в этом сезоне хорошо играет именно дома, поэтому Челябинск ждут два тяжёлых матча. Думаю, «Трактор» будет нацеливаться на то, чтобы слетать во Владивосток лишь раз, ведь второй дальневосточный перелёт может отразиться на длинной дистанции плей-офф. Для этого кровь из носу нужно брать оба матча во Владивостоке. После слабого старта это трудновыполнимый сценарий, хотя накануне плей-офф мало кто давал в этой серии больше пяти игр, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Третий матч серии пройдёт во Владивостоке 31 марта.