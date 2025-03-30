Стали известны составы ЦСКА и минского «Динамо» на третий матч серии первого раунда КГ

Сегодня, 30 марта, в Москве пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся ЦСКА и минское «Динамо». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Команды представили составы на эту встречу:

ЦСКА:

Фото: Пресс-служба ЦСКА

«Динамо» (Минск):

Фото: Пресс-служба «Динамо» (Минск)

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу команды из столицы Беларуси. «Зубры» победили в обоих домашних матчах серии 5:2 и 5:3 соответственно.

Армейцы завершили регулярный чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» заняло четвёртую строчку, опередив московский коллектив на одно очко.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».