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Стали известны составы ЦСКА и минского «Динамо» на третий матч серии первого раунда КГ

Стали известны составы ЦСКА и минского «Динамо» на третий матч серии первого раунда КГ
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Сегодня, 30 марта, в Москве пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся ЦСКА и минское «Динамо». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды представили составы на эту встречу:

ЦСКА:

Фото: Пресс-служба ЦСКА

«Динамо» (Минск):

Фото: Пресс-служба «Динамо» (Минск)

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу команды из столицы Беларуси. «Зубры» победили в обоих домашних матчах серии 5:2 и 5:3 соответственно.

Армейцы завершили регулярный чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» заняло четвёртую строчку, опередив московский коллектив на одно очко.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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