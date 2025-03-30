Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обыграл «Металлург» в 3-м матче серии. Ткачёв забил в овертайме 2-й раз подряд

«Авангард» обыграл «Металлург» в 3-м матче серии. Ткачёв забил в овертайме 2-й раз подряд
Комментарии

В Омске завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Авангард» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» (2:1 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

Счёт в середине второго периода открыли гости усилиями Никиты Михайлиса. Хозяевам удалось восстановить равновесие менее чем через семь минут благодаря голу Константина Окулова в большинстве. Победу «Авангарду» принёс гол Владимира Ткачёва в овертайме. Примечательно, что именно его гол, также забитый в овертайме, предрешил исход и второго матча данной серии.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «ястребов». Четвёртая игра серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае поражения «Металлург» сложит полномочия обладателей Кубка Гагарина.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
Турнирная сетка Кубка Гагарина
Материалы по теме
У «Трактора» — мучения, проблема «Металлурга» не в фарте. Мнение о сериях плей-офф КХЛ
У «Трактора» — мучения, проблема «Металлурга» не в фарте. Мнение о сериях плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android