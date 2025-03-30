«Ак Барс» и «Автомобилист» опубликовали стартовые составы на третий матч первого раунда КГ

Сегодня, 30 марта, в Казани пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся местный «Ак Барс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Команды представили составы на эту встречу:

«Ак Барс»:

Фото: Пресс-служба «Ак Барса»

«Автомобилист»:

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

На данный момент после двух первых матчей в Екатеринбурге счёт в серии 1-1.

Казанцы завершили регулярный чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» занял четвёртое место, опередив команду из столицы Татарстана на два очка.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».