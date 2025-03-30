«Ак Барс» и «Автомобилист» опубликовали стартовые составы на третий матч первого раунда КГ

Сегодня, 30 марта, в Казани пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся местный «Ак Барс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.
Команды представили составы на эту встречу:
«Ак Барс»:
Фото: Пресс-служба «Ак Барса»
«Автомобилист»:
Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»
На данный момент после двух первых матчей в Екатеринбурге счёт в серии 1-1.
Казанцы завершили регулярный чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» занял четвёртое место, опередив команду из столицы Татарстана на два очка.
Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».