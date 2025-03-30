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«Ак Барс» и «Автомобилист» опубликовали стартовые составы на третий матч первого раунда КГ

«Ак Барс» и «Автомобилист» опубликовали стартовые составы на третий матч первого раунда КГ
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Сегодня, 30 марта, в Казани пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся местный «Ак Барс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды представили составы на эту встречу:

«Ак Барс»:

Фото: Пресс-служба «Ак Барса»

«Автомобилист»:

Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

На данный момент после двух первых матчей в Екатеринбурге счёт в серии 1-1.

Казанцы завершили регулярный чемпионат на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» занял четвёртое место, опередив команду из столицы Татарстана на два очка.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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