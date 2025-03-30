«Уверен, мой старик позвонит мне». Драйзайтль — о дубле в первой игре после травмы

Звёздный немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2), в котором он отметился дублем. В этой игре немец вернулся в состав «нефтяников» после травмы, из-за которой пропустил четыре матча.

«Вот такие матчи нам приходится выигрывать, 3:2, плотный чекинг, хороший оборонительный хоккей. Сейчас очень важно освоиться в таких ситуациях. Я уверен, что мне позвонит мой старик, а может, и мама. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 104 (51+53) очка в 69 матчах. Это его 11-й сезон в составе канадской команды и в НХЛ в целом.