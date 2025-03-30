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«Уверен, мой старик позвонит мне». Драйзайтль — о дубле в первой игре после травмы

«Уверен, мой старик позвонит мне». Драйзайтль — о дубле в первой игре после травмы
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Звёздный немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2), в котором он отметился дублем. В этой игре немец вернулся в состав «нефтяников» после травмы, из-за которой пропустил четыре матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    

«Вот такие матчи нам приходится выигрывать, 3:2, плотный чекинг, хороший оборонительный хоккей. Сейчас очень важно освоиться в таких ситуациях. Я уверен, что мне позвонит мой старик, а может, и мама. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 104 (51+53) очка в 69 матчах. Это его 11-й сезон в составе канадской команды и в НХЛ в целом.

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