«Уверен, мой старик позвонит мне». Драйзайтль — о дубле в первой игре после травмы
Поделиться
Звёздный немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2), в котором он отметился дублем. В этой игре немец вернулся в состав «нефтяников» после травмы, из-за которой пропустил четыре матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32 1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20 1:2 Пахал (Кадри) – 47:55 2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48 3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25
«Вот такие матчи нам приходится выигрывать, 3:2, плотный чекинг, хороший оборонительный хоккей. Сейчас очень важно освоиться в таких ситуациях. Я уверен, что мне позвонит мой старик, а может, и мама. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 104 (51+53) очка в 69 матчах. Это его 11-й сезон в составе канадской команды и в НХЛ в целом.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:41
-
16:27
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:16
-
08:07
-
08:01