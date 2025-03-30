Стали известны составы «Северстали» и «Спартака» на третий матч серии первого раунда КГ

Сегодня, 30 марта, в Череповце пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся местная «Северсталь» и московский «Спартак». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Команды представили составы на эту встречу:

«Северсталь»:

Фото: Пресс-служба «Северстали»

«Спартак»:

Фото: Пресс-служба «Спартака»

На данный момент после двух первых матчей в Москве счёт в серии 2-0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Команда Андрея Козырева завершила регулярный чемпионат-2024/2025 на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками. Красно-белые заняли третью строчку с 87 очками.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».