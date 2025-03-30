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Стали известны составы «Северстали» и «Спартака» на третий матч серии первого раунда КГ

Стали известны составы «Северстали» и «Спартака» на третий матч серии первого раунда КГ
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Сегодня, 30 марта, в Череповце пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором сойдутся местная «Северсталь» и московский «Спартак». Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
1-й период
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Мальцев) – 08:36 (4x4)    

Команды представили составы на эту встречу:

«Северсталь»:

Фото: Пресс-служба «Северстали»

«Спартак»:

Фото: Пресс-служба «Спартака»

На данный момент после двух первых матчей в Москве счёт в серии 2-0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Команда Андрея Козырева завершила регулярный чемпионат-2024/2025 на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками. Красно-белые заняли третью строчку с 87 очками.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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