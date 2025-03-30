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Видео победного гола Владимира Ткачёва в овертайме после грубой ошибки Люка Джонсона

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв стал автором победной шайбы своей команды в овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 3-0).

Ровно за восемь минут до окончания первого овертайма форвард «ястребов» воспользовался грубейшей ошибкой защитника гостей Люка Джонсона, буквально выложившего шайбу прямо на клюшку Ткачёву.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы, после которой счёт в серии стал 3-0 в пользу подопечных Ги Буше:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что именно гол Ткачёва, также забитый в овертайме, предрешил исход и второго матча данной серии.

Четвёртая игра серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае поражения «Металлург» сложит полномочия обладателей Кубка Гагарина.