Форвард ЦСКА Касселс покинул лёд после мощнейшего прилёта шайбой в голову от Нестерова

Нападающий столичного ЦСКА Коул Касселс стал фигурантом жуткого эпизода в первом периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо», который проходит в эти минуты в Москве.

Защитник армейцев Никита Нестеров исполнил мощнейший бросок по воротам «зубров», когда американец находился на пятаке. В итоге шайба угодила последнему в голову, в результате чего Касселс рухнул на лёд и впоследствии ушёл в подтрибунное помещение.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

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На момент написания новости в матче завершён первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу белорусской команды. «Зубры» победили в обоих домашних матчах серии 5:2 и 5:3 соответственно.