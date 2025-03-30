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Форвард ЦСКА Касселс покинул лёд после мощнейшего прилёта шайбой в голову от Нестерова

Форвард ЦСКА Касселс покинул лёд после мощнейшего прилёта шайбой в голову от Нестерова
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Нападающий столичного ЦСКА Коул Касселс стал фигурантом жуткого эпизода в первом периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо», который проходит в эти минуты в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)    

Защитник армейцев Никита Нестеров исполнил мощнейший бросок по воротам «зубров», когда американец находился на пятаке. В итоге шайба угодила последнему в голову, в результате чего Касселс рухнул на лёд и впоследствии ушёл в подтрибунное помещение.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

На момент написания новости в матче завершён первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу белорусской команды. «Зубры» победили в обоих домашних матчах серии 5:2 и 5:3 соответственно.

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