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Форвард «Рейнджерс» — о Панарине и Фоксе: мы сильно полагаемся на этих парней

Форвард «Рейнджерс» — о Панарине и Фоксе: мы сильно полагаемся на этих парней
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Бреннан Отман высказался о своих одноклубниках Артемие Панарине и Адаме Фоксе, которые отметились дублями в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58     0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48     0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08     0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47     0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh)     1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)    

«Панарин и Фокс провели хороший матч. Два атакующих игрока, и мы сильно полагаемся на этих парней. Здорово, когда они на первых ролях», — приводит слова Отмана официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 33-летнего Панарина 79 (33+46) очков в 72 матчах. У 27-летнего Фокса 56 (9+47) очков в 66 играх. Их команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за попадание в плей-офф. В следующем матче «Рейнджерс» 3 апреля примут дома «Миннесоту Уайлд».

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