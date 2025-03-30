Форвард «Рейнджерс» — о Панарине и Фоксе: мы сильно полагаемся на этих парней

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Бреннан Отман высказался о своих одноклубниках Артемие Панарине и Адаме Фоксе, которые отметились дублями в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1).

«Панарин и Фокс провели хороший матч. Два атакующих игрока, и мы сильно полагаемся на этих парней. Здорово, когда они на первых ролях», — приводит слова Отмана официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 33-летнего Панарина 79 (33+46) очков в 72 матчах. У 27-летнего Фокса 56 (9+47) очков в 66 играх. Их команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за попадание в плей-офф. В следующем матче «Рейнджерс» 3 апреля примут дома «Миннесоту Уайлд».