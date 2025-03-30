Вратарь «Спартака» Загидулин отметился красивым жестом в третьем матче с «Северсталью»

Голкипер московского «Спартака» Артём Загидулин стал фигурантом красивого эпизода во время третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью», который проходит в эти минуты в Череповце. На данный момент в матче подходит к концу второй период, счёт 1:0 в пользу столичной команды, единственную шайбу забросил нападающий Ансель Галимов. Красно-белые ведут в серии 2-0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из моментов второго периода форвард череповчан Илья Иванцов потерял клюшку возле ворот красно-белых, спеша на помощь партнёрам в оборону. Загидулин заметил это и протянул клюшку своему оппоненту.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео необычного эпизода:

Видео доступно в телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».