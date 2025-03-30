Разин: всё-таки родные трибуны помогли «Авангарду». «Металлург» психологически провалился

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:2 ОТ).

— В принципе, играли хорошо. Наверное, всё-таки родные стены, трибуны помогли «Авангарду», потому что поддержка болельщиков, и у соперника во второй половине игры открылось второе дыхание. К сожалению, психологически мы провалились, два гола сами себе «привезли». Но серия продолжается, будем биться до конца.

— Почему уступили по движению во второй половине игры?

— Думаю, что всё идёт от головы. Были моменты, когда мы получили два удаления, нагрузка неравномерно распределилась. Но всё бы было иначе, забей Моисеев свой выход «один в ноль». Тогда бы мы говорили, что Чистякову функционалки не хватило, и он фатально ошибся. Обидно, конечно, досадно, что такие моменты не реализуем. Но, банально, это хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда».