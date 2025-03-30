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Разин: всё-таки родные трибуны помогли «Авангарду». «Металлург» психологически провалился

Разин: всё-таки родные трибуны помогли «Авангарду». «Металлург» психологически провалился
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— В принципе, играли хорошо. Наверное, всё-таки родные стены, трибуны помогли «Авангарду», потому что поддержка болельщиков, и у соперника во второй половине игры открылось второе дыхание. К сожалению, психологически мы провалились, два гола сами себе «привезли». Но серия продолжается, будем биться до конца.

— Почему уступили по движению во второй половине игры?
— Думаю, что всё идёт от головы. Были моменты, когда мы получили два удаления, нагрузка неравномерно распределилась. Но всё бы было иначе, забей Моисеев свой выход «один в ноль». Тогда бы мы говорили, что Чистякову функционалки не хватило, и он фатально ошибся. Обидно, конечно, досадно, что такие моменты не реализуем. Но, банально, это хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда».

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