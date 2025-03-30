Разин: в пустые ворота не попадаем. Всё психология. У Ткачёва она на высоком уровне

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения своей команды в третьем матче серии с «Авангардом» (1:2 ОТ) считает, что психология является основным фактором, который не может позволить его команде начать побеждать в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

— То, что не реализуете уже второй матч подряд такие моменты – это тоже от головы идёт?

— Больше не от чего. Ну как вот, в пустые ворота не попадаем во втором периоде, штанга там была, этот выход Моисеева. Всё психология. У Ткачёва она на высоком уровне.

— Почему сегодня играл в воротах Смолин?

— Решили, что была длинная вторая игра с овертаймом, у Набокова было много работы. Смолин – свежий, он тоже хороший вратарь, что сегодня и доказал, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Примечательно, что в сегодняшнем матче, как и в предыдущем, исход встречи предопределил гол нападающего Владимира Ткачёва, забитый в овертайме.