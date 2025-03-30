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Разин: в пустые ворота не попадаем. Всё психология. У Ткачёва она на высоком уровне

Разин: в пустые ворота не попадаем. Всё психология. У Ткачёва она на высоком уровне
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения своей команды в третьем матче серии с «Авангардом» (1:2 ОТ) считает, что психология является основным фактором, который не может позволить его команде начать побеждать в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— То, что не реализуете уже второй матч подряд такие моменты – это тоже от головы идёт?
— Больше не от чего. Ну как вот, в пустые ворота не попадаем во втором периоде, штанга там была, этот выход Моисеева. Всё психология. У Ткачёва она на высоком уровне.

— Почему сегодня играл в воротах Смолин?
— Решили, что была длинная вторая игра с овертаймом, у Набокова было много работы. Смолин – свежий, он тоже хороший вратарь, что сегодня и доказал, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Примечательно, что в сегодняшнем матче, как и в предыдущем, исход встречи предопределил гол нападающего Владимира Ткачёва, забитый в овертайме.

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