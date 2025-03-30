«Сейчас сказал речь, всё увидим». Разин – о счёте в серии 3-0 в пользу «Авангарда»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, после поражения своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:2 ОТ), высказался о тяжёлом положении своей команды в данном противостоянии. «Ястребы» ведут в серии 3-0.
— Счёт в серии 0-3. Как в такой ситуации настраивать команду на следующий матч?
— Конечно, когда ты проигрываешь два овертайма подряд, имея в них достаточное количество моментов, то тяжело выйти на следующую игру и психологически не быть убитым. Но сейчас сказал речь, послезавтра всё увидим, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля, там же, в Омске. В случае поражения уральцы сложат с себя полномочия обладателей Кубка Гагарина.
- 30 марта 2025
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