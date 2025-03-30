Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сейчас сказал речь, всё увидим». Разин – о счёте в серии 3-0 в пользу «Авангарда»

«Сейчас сказал речь, всё увидим». Разин – о счёте в серии 3-0 в пользу «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, после поражения своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:2 ОТ), высказался о тяжёлом положении своей команды в данном противостоянии. «Ястребы» ведут в серии 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— Счёт в серии 0-3. Как в такой ситуации настраивать команду на следующий матч?
— Конечно, когда ты проигрываешь два овертайма подряд, имея в них достаточное количество моментов, то тяжело выйти на следующую игру и психологически не быть убитым. Но сейчас сказал речь, послезавтра всё увидим, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля, там же, в Омске. В случае поражения уральцы сложат с себя полномочия обладателей Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Ткачёв хоронит «Магнитку» в овертайме! Прошлогодний чемпион уже на грани вылета
Ткачёв хоронит «Магнитку» в овертайме! Прошлогодний чемпион уже на грани вылета
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android