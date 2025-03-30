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«Вновь классная битва». Ги Буше оценил третью победу «Авангарда» в серии с «Металлургом»

«Вновь классная битва». Ги Буше оценил третью победу «Авангарда» в серии с «Металлургом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ), после которой «ястребы» повели в данном противостоянии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— Вновь была классная битва на льду. Встречались две команды, которые здорово обороняются и атакуют, знают, как контролировать игру. В связи с этим матчи уже дважды уходили в овертайм. В принципе, видим всё то, что и ожидали. Очень плотная серия, мы встречаемся с обладателем Кубка Гагарина, и не зря «Металлург» стал чемпионом в прошлом сезоне.

— Почему «Авангард» вплоть до пропущенного гола уступал сопернику в движении?
— У них действительно быстрые, скоростные нападающие, они любят наносить броски издалека. Наша задача – не давать им этих возможностей, не давать им пространство, потому что иначе они им воспользуются. Сегодня ноги бежали хуже у обеих команд, и понятно, что наступает определённая усталость, ведь никто не хочет сдаваться. Мы старались следовать нашему плану на игру, и я считаю, что мы смотрелись сильнее, начиная с концовки второго периода. Но ничего ещё не закончено. Все прекрасно понимают, что сложнее всего выиграть заключительный матч серии, потому что противник отдаст всё, приложит все усилия, чтобы спасти серию, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд.

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