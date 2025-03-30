Ги Буше: то, что Ткачёв сейчас делает для «Авангарда», действительно впечатляет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше, после победы в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:1 ОТ), оценил вклад нападающего Владимира Ткачёва в результаты «ястребов». В двух последних матчах серии именно голы Ткачёва в овертаймах предрешили исходы встреч.

— Ткачёв сделал разницу в матче, проведя более получаса на льду. Как пришли к тому, чтобы дать Владимиру такое игровое время?

— Мы исходим из того, что мы видим от ребят на льду. Иногда есть энергия, иногда её нет у парней. Но я уже говорил, что Ткачёв с каждым днём набирает форму, сейчас он возвращается в свои игровые кондиции. В целом не один Ткачёв себя сегодня показал. Чистяков – какой-то зверь на льду, Буше выложился по полной, да и можно назвать многих сегодня. Всё зависит от ситуации, я никогда не руководствуюсь тем, кто должен играть, а смотрю, кто готов играть. Что касается Ткачёва, то он становится всё лучше и лучше, набирает форму, и мне кажется, что не все осознают, насколько тяжёлое было у него повреждение. То, что он сейчас делает для «Авангарда», действительно впечатляет, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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«Авангард» ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд.