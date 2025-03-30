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«Дал сопернику того, с кем можно повальсировать». Ги Буше — о Вербе в составе «Авангарда»

«Дал сопернику того, с кем можно повальсировать». Ги Буше — о Вербе в составе «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:1 ОТ) объяснил изменения в составе перед этой встречей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— Почему решили сегодня добавить в состав Вербу и почему не сыграл Грант?
— У Алекса небольшие проблемы со здоровьем, надеюсь, что он выйдет в следующем матче. Что касается Вербы, то в магнитогорских матчах было впечатление, что соперник хочет немного повальсировать. И я дал им того, с кем можно это сделать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд, а магнитогорцы сложат полномочия обладателей Кубка Гагарина.

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