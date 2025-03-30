«Дал сопернику того, с кем можно повальсировать». Ги Буше — о Вербе в составе «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:1 ОТ) объяснил изменения в составе перед этой встречей.

— Почему решили сегодня добавить в состав Вербу и почему не сыграл Грант?

— У Алекса небольшие проблемы со здоровьем, надеюсь, что он выйдет в следующем матче. Что касается Вербы, то в магнитогорских матчах было впечатление, что соперник хочет немного повальсировать. И я дал им того, с кем можно это сделать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» ведёт в серии 3-0. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд, а магнитогорцы сложат полномочия обладателей Кубка Гагарина.