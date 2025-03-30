Шайба Галимова помогла «Спартаку» обыграть «Северсталь» и повести 3-0 в серии

В Череповце завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местная «Северсталь» потерпела минимальное поражение от столичного «Спартака» со счётом 0:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий красно-белых Ансель Галимов с передачи своего коллеги по амплуа Михаила Мальцева. Этот гол остался единственным в матче.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды Алексея Жамнова. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Череповце. В случае победы «Спартак» выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».