Шайба Галимова помогла «Спартаку» обыграть «Северсталь» и повести 3-0 в серии
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В Череповце завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местная «Северсталь» потерпела минимальное поражение от столичного «Спартака» со счётом 0:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Мальцев) – 08:36 (4x4)
Счёт в середине первого периода открыл нападающий красно-белых Ансель Галимов с передачи своего коллеги по амплуа Михаила Мальцева. Этот гол остался единственным в матче.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды Алексея Жамнова. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Череповце. В случае победы «Спартак» выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».
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