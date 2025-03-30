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ЦСКА — Динамо Минск, результат третьего матча 30 марта 2025, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

ЦСКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Афанасьева и сократил отставание в серии
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В Москве завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

Счёт уже на второй минуте первого периода открыли гости усилиями Криса Тирни. Армейцы восстановили равновесие также на второй минуте, однако второго периода благодаря голу Егора Афанасьева. В начале заключительной 20-минутки Руслан Исхаков реализовал большинство и вывел ЦСКА вперёд. А после этого всё тот же Афанасьев, а также Иван Дроздов установили окончательный счёт встречи. На счету последнего также две результативные передачи.

Таким образом, армейцы сократили отставание в серии (1-2). Четвёртый матч пройдёт 1 апреля, там же, в Москве.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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