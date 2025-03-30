ЦСКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Афанасьева и сократил отставание в серии

В Москве завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 4:1.

Счёт уже на второй минуте первого периода открыли гости усилиями Криса Тирни. Армейцы восстановили равновесие также на второй минуте, однако второго периода благодаря голу Егора Афанасьева. В начале заключительной 20-минутки Руслан Исхаков реализовал большинство и вывел ЦСКА вперёд. А после этого всё тот же Афанасьев, а также Иван Дроздов установили окончательный счёт встречи. На счету последнего также две результативные передачи.

Таким образом, армейцы сократили отставание в серии (1-2). Четвёртый матч пройдёт 1 апреля, там же, в Москве.