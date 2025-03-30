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Гол Осипова во втором овертайме принёс «Автомобилисту» победу в 3-м матче над «Ак Барсом»

Гол Осипова во втором овертайме принёс «Автомобилисту» победу в 3-м матче над «Ак Барсом»
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В Казани завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

В начале второго периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Сергея Зборовского и Степана Хрипунова, однако в третьем периоде хозяева смогли восстановить равновесие усилиями Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина, реализовавшего большинство. Для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.

Турнирная сетка Кубка Гагарина
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