Гол Осипова во втором овертайме принёс «Автомобилисту» победу в 3-м матче над «Ак Барсом»

В Казани завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

В начале второго периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Сергея Зборовского и Степана Хрипунова, однако в третьем периоде хозяева смогли восстановить равновесие усилиями Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина, реализовавшего большинство. Для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.