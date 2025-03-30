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Окулов: «Авангард» сам дал «Металлургу» свободу действий, это только наши ошибки

Окулов: «Авангард» сам дал «Металлургу» свободу действий, это только наши ошибки
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Нападающий «Авангарда» Константин Окулов оценил победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ), после которой «ястребы» повели в данном противостоянии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— Не очень хорошее начало, многое позволяли сопернику, сами медленно действовали. Потом получилось перестроиться, начали сами играть в тело, выигрывать единоборства, за счёт этого переломили ход игры и потом забили важные голы. Конечно, мы готовились к тяжёлой игре, понимали, с кем играем. Сами дали «Металлургу» сегодня свободу действий, это только наши ошибки, и в следующем матче нужно сразу играть правильно.

— Как-то поменялась подготовка к матчу, когда узнали, что в воротах сыграет Смолин, а не Набоков?
— Нет. Мы смотрим только на свою игру.

— Какой настрой на следующий матч, где «Металлургу» уже нечего терять?
— Опять же, мы отталкиваемся только от себя. У нас есть один день, одна игра, и мы думаем только об этом.

— «Авангард» добавлял по ходу игры. Значит, с физической подготовкой всё в порядке?
— Надо с первой минуты так действовать и до самого конца. Вне зависимости от того, сколько будет овертаймов, стараться держать свой уровень и не расслабляться.

— С точки зрения психологии, какая игра в серии важнее – третья или четвёртая?
— Нет ни первой, ни второй, ни третьей, ни четвёртой игры. Есть только сегодняшняя игра, остальное неважно, — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд.

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