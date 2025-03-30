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Рябыкин — о серии «Динамо» — СКА: ожесточённая борьба, исход 3-й встречи может быть любым

Рябыкин — о серии «Динамо» — СКА: ожесточённая борьба, исход 3-й встречи может быть любым
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Один из лучших защитников Суперлиги начала 2000-х, бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о ходе серии первого раунда Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо». После двух матчей в столице бело-голубые ведут в этом противостоянии 2-0.

«Не вижу критической ситуации для СКА в серии с московским «Динамо». Счёт 0-2 пока не отражает ничего. В каждом матче идёт ожесточённая борьба, исход третьей встречи может быть любым. Думаю, преимущество будет на стороне петербуржцев. В состав вернутся Плотников и Никишин, думаю, сыграет и защитник Андрей Педан, который добавит жёсткости и габаритов.

СКА уже не раз вытаскивал серии после счёта 0-2. Так было в противостоянии со «Спартаком» и минским «Динамо». Если счёт станет 1-2, то серия точно затянется и станет одной из самых интересных в первом раунде», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Третий матч серии между СКА и бело-голубыми пройдёт завтра, 31 марта, в Санкт-Петербурге.

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