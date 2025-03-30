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«На своей чуйке». Ткачёв прокомментировал победный гол в ворота «Металлурга» в овертайме

«На своей чуйке». Ткачёв прокомментировал победный гол в ворота «Металлурга» в овертайме
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв оценил победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ), после которой «ястребы» повели в данном противостоянии со счётом 3-0. Ткачёв отметился голом в овертайме во втором матче серии подряд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

— Тяжёлая игра, пришлось отыгрываться. Все ребята хорошо действовали и смогли дожать.

— Ты провёл полчаса на льду. Как физическое состояние? Насколько уже готов к таким объёмам?
— Меня отлично подготовили, так что тут никаких проблем. Чувствую себя великолепно.

— Завёл пропущенный гол от «Металлурга»?
— Да, конечно. Я начал где-то в свою игру играть, появились моменты, партнёры реализовали.

— Как сориентировался в овертайме после ошибки Джонсона?
— На своей, так скажем, чуйке решил остаться у ворот, соперник ошибся, и получилось, что мне отскочила шайба.

— В овертайме «Авангард» давил, но какое-то время не мог забить. Не опускались руки?
— Нет, конечно. Это же плей-офф, если руки опустить, то в свои получишь. Тут хорошо, что эти моменты в принципе возникают.

— Забиваешь в овертайме уже вторую игру подряд. Не думаешь, что в следующем матче к тебе будет особое внимание?
— Будет ко мне внимание – откроются линии передач на партнёров. Об этом даже не думаю, — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд.

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