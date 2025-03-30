«На своей чуйке». Ткачёв прокомментировал победный гол в ворота «Металлурга» в овертайме

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв оценил победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ), после которой «ястребы» повели в данном противостоянии со счётом 3-0. Ткачёв отметился голом в овертайме во втором матче серии подряд.

— Тяжёлая игра, пришлось отыгрываться. Все ребята хорошо действовали и смогли дожать.

— Ты провёл полчаса на льду. Как физическое состояние? Насколько уже готов к таким объёмам?

— Меня отлично подготовили, так что тут никаких проблем. Чувствую себя великолепно.

— Завёл пропущенный гол от «Металлурга»?

— Да, конечно. Я начал где-то в свою игру играть, появились моменты, партнёры реализовали.

— Как сориентировался в овертайме после ошибки Джонсона?

— На своей, так скажем, чуйке решил остаться у ворот, соперник ошибся, и получилось, что мне отскочила шайба.

— В овертайме «Авангард» давил, но какое-то время не мог забить. Не опускались руки?

— Нет, конечно. Это же плей-офф, если руки опустить, то в свои получишь. Тут хорошо, что эти моменты в принципе возникают.

— Забиваешь в овертайме уже вторую игру подряд. Не думаешь, что в следующем матче к тебе будет особое внимание?

— Будет ко мне внимание – откроются линии передач на партнёров. Об этом даже не думаю, — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае победы «ястребы» выйдут во второй раунд.