Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на домашний матч НХЛ с «Баффало»

Сегодня, 30 марта, в Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Баффало Сэйбрз». Как сообщает североамериканский журналист Том Гулитти в социальных сетях, тренерский штаб «столичных» не стал делать изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем с «Миннесотой Уайлд» (2:4), за исключением лишь того, что место в воротах займёт Логан Томпсон вместо сыгравшего с «дикарями» Чарли Линдгрена.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Таким образом, звенья «Вашингтона» на предстоящую встречу выглядят следующим образом:

Нападающие:

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас

Звено 2: Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Эндрю Манджапане — Ларс Эллер — Тейлор Рэддиш

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Энтони Бовиллье

Защитники:

Пара 1: Расмус Сандин — Джон Карлсон

Пара 2: Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк

Пара 3: Мартин Фехервари — Мэтт Рой

Матч «Вашингтон» — «Баффало» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.