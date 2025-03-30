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Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на домашний матч НХЛ с «Баффало»

Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на домашний матч НХЛ с «Баффало»
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Сегодня, 30 марта, в Вашингтоне, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Баффало Сэйбрз». Как сообщает североамериканский журналист Том Гулитти в социальных сетях, тренерский штаб «столичных» не стал делать изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем с «Миннесотой Уайлд» (2:4), за исключением лишь того, что место в воротах займёт Логан Томпсон вместо сыгравшего с «дикарями» Чарли Линдгрена.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, звенья «Вашингтона» на предстоящую встречу выглядят следующим образом:

Нападающие:

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас

Звено 2: Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Эндрю Манджапане — Ларс Эллер — Тейлор Рэддиш

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Энтони Бовиллье

Защитники:

Пара 1: Расмус Сандин — Джон Карлсон

Пара 2: Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк

Пара 3: Мартин Фехервари — Мэтт Рой

Матч «Вашингтон» — «Баффало» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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