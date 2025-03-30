Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв сбил Просветова в воротах, Валиева следила за матчем из VIP. Фото победы ЦСКА

Шипачёв сбил Просветова в воротах, Валиева следила за матчем из VIP. Фото победы ЦСКА
ХК ЦСКА
Комментарии

30 марта в Москве на «ЦСКА Арене» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 4:1.

Счёт уже на второй минуте первого периода открыли гости усилиями Криса Тирни. Армейцы восстановили равновесие также на второй минуте, однако второго периода благодаря голу Егора Афанасьева. В начале заключительной двадцатиминутки Руслан Исхаков реализовал большинство и вывел ЦСКА вперёд. А после этого всё тот же Афанасьев, а также Иван Дроздов установили окончательный счёт встречи. На счету последнего также две результативные передачи.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android