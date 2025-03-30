Шипачёв сбил Просветова в воротах, Валиева следила за матчем из VIP. Фото победы ЦСКА
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30 марта в Москве на «ЦСКА Арене» завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 4:1.
Счёт уже на второй минуте первого периода открыли гости усилиями Криса Тирни. Армейцы восстановили равновесие также на второй минуте, однако второго периода благодаря голу Егора Афанасьева. В начале заключительной двадцатиминутки Руслан Исхаков реализовал большинство и вывел ЦСКА вперёд. А после этого всё тот же Афанасьев, а также Иван Дроздов установили окончательный счёт встречи. На счету последнего также две результативные передачи.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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