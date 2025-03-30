Кателевский рассказал, что впервые в жизни сыграл во втором овертайме

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

«Тяжёлая игра, два овертайма. Совершили на одну ошибку больше, чем соперник. По такой игре должен был быть овертайм, первый опыт такого долгого матча. Отдохнём, день паузы и сыграем дальше. Все матчи плей-офф эмоциональны, готовимся к каждой отдельной игре. Не зацикливались на том, что уступали по счёту.

Нужен был гол, сразу добавились эмоции команде, повезло, перехватили шайбу, доставил до ворот, зашла – здорово. Начали играть проще, соперник начал ошибаться, поймали на ошибке», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.