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Кателевский рассказал, что впервые в жизни сыграл во втором овертайме

Кателевский рассказал, что впервые в жизни сыграл во втором овертайме
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

«Тяжёлая игра, два овертайма. Совершили на одну ошибку больше, чем соперник. По такой игре должен был быть овертайм, первый опыт такого долгого матча. Отдохнём, день паузы и сыграем дальше. Все матчи плей-офф эмоциональны, готовимся к каждой отдельной игре. Не зацикливались на том, что уступали по счёту.

Нужен был гол, сразу добавились эмоции команде, повезло, перехватили шайбу, доставил до ворот, зашла – здорово. Начали играть проще, соперник начал ошибаться, поймали на ошибке», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.

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