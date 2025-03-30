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«В плей-офф нельзя такое делать». Квартальнов — об удалении перед победным голом ЦСКА

«В плей-офф нельзя такое делать». Квартальнов — об удалении перед победным голом ЦСКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

— Думаю, что армейцы были позаряженнее нас. Мы в целом неплохо играли, но в третьем периоде получили удаление в зоне атаки. Ну, ребят, это такое, знаете, в плей-офф нельзя такое делать. Пропустили гол в меньшинстве, и это определило. Ну и в атаке послабее были.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

— Если бы Тирни забил буллит в конце второго периода, то игра сложилась бы иначе?
— На «если» много ответов есть… Не буду предполагать, что бы было, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.

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