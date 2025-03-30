«В плей-офф нельзя такое делать». Квартальнов — об удалении перед победным голом ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4).

— Думаю, что армейцы были позаряженнее нас. Мы в целом неплохо играли, но в третьем периоде получили удаление в зоне атаки. Ну, ребят, это такое, знаете, в плей-офф нельзя такое делать. Пропустили гол в меньшинстве, и это определило. Ну и в атаке послабее были.

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— Если бы Тирни забил буллит в конце второго периода, то игра сложилась бы иначе?

— На «если» много ответов есть… Не буду предполагать, что бы было, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.