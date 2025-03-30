Квартальнов — о ЦСКА: они всё прекрасно понимают в матчах плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения своей команды в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4) отметил богатый опыт соперника в матчах плей-офф.
— По силовым приёмам 40-17 в пользу ЦСКА. Какой рецепт будете искать против этого?
— Доктор выпишет какой-нибудь рецепт. Думаю, зайдём в аптеку, постараемся справиться.
— Энас будет готов сыграть послезавтра?
— Не могу сказать, удар в голову он получил. Надеюсь, что будет. Но придерживаем его, он сегодня уже рвался.
— Атакующий порыв вашей команды сбила силовая игра ЦСКА? Или наличие права на ошибку?
— Знаете, мы играем с опытной командой. Они все прекрасно понимают в кубковых играх. Надо, чтобы наши ребята поняли цену удалений, сегодня этого не было. Это нужно убрать. Мы играем с командой, которая умеет терпеть, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.
- 30 марта 2025
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