Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о ЦСКА: они всё прекрасно понимают в матчах плей-офф

Квартальнов — о ЦСКА: они всё прекрасно понимают в матчах плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения своей команды в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4) отметил богатый опыт соперника в матчах плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

— По силовым приёмам 40-17 в пользу ЦСКА. Какой рецепт будете искать против этого?
— Доктор выпишет какой-нибудь рецепт. Думаю, зайдём в аптеку, постараемся справиться.

— Энас будет готов сыграть послезавтра?
— Не могу сказать, удар в голову он получил. Надеюсь, что будет. Но придерживаем его, он сегодня уже рвался.

— Атакующий порыв вашей команды сбила силовая игра ЦСКА? Или наличие права на ошибку?
— Знаете, мы играем с опытной командой. Они все прекрасно понимают в кубковых играх. Надо, чтобы наши ребята поняли цену удалений, сегодня этого не было. Это нужно убрать. Мы играем с командой, которая умеет терпеть, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.

Материалы по теме
Видео
«В плей-офф нельзя такое делать». Квартальнов — об удалении перед победным голом ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android