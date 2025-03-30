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«Да мы и в Минске жёстко играли». Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА

«Да мы и в Минске жёстко играли». Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

— Пропущенная шайба с первого броска немного нас поставила, но потом мы вернулись в игру и довольно добротные три периода провели, забили хорошие голы и отыграли солидно в обороне.

— Можно ли сказать, что рецепт победы заключается в силовом и жёстком воздействии на соперника?
— Да мы и в Минске жёстко играли, но пыл оставался у них. Тут надо ко всему этому свои моменты реализовывать, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.

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