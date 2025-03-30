«Да мы и в Минске жёстко играли». Илья Воробьёв прокомментировал победу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).

— Пропущенная шайба с первого броска немного нас поставила, но потом мы вернулись в игру и довольно добротные три периода провели, забили хорошие голы и отыграли солидно в обороне.

— Можно ли сказать, что рецепт победы заключается в силовом и жёстком воздействии на соперника?

— Да мы и в Минске жёстко играли, но пыл оставался у них. Тут надо ко всему этому свои моменты реализовывать, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.