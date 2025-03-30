Илья Воробьёв: Касселс в больнице. Попало там нормально
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал состояние американского нападающего своей команды Коула Касселса, которому шайба прилетела в голову после броска своего же одноклубника Никиты Нестерова в первом периоде третьего матча серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5) 1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5) 2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4) 3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4) 4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)
«Касселс в больнице, пока не знаю его состояние. Пока они ждут там обследование. По его участию в игре послезавтра, думаю, вопрос закрыт. Попало там нормально, прилетело», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, после данного инцидента 29-летний Касселс не смог продолжить матч.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.
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