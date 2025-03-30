Илья Воробьёв: Касселс в больнице. Попало там нормально

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал состояние американского нападающего своей команды Коула Касселса, которому шайба прилетела в голову после броска своего же одноклубника Никиты Нестерова в первом периоде третьего матча серии Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1).

«Касселс в больнице, пока не знаю его состояние. Пока они ждут там обследование. По его участию в игре послезавтра, думаю, вопрос закрыт. Попало там нормально, прилетело», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, после данного инцидента 29-летний Касселс не смог продолжить матч.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.