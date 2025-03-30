Яркая реакция тренерского штаба «Автомобилиста» на гол «Ак Барсу» во втором овертайме

Сегодня, 30 марта, в Казани прошёл третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:3 ОТ).

Для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс гол 31-летнего защитника Максима Осипова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть эмоции тренерского штаба и игроков «Автомобилиста» после победной шайбы:

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Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».