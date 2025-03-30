Яркая реакция тренерского штаба «Автомобилиста» на гол «Ак Барсу» во втором овертайме
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Сегодня, 30 марта, в Казани прошёл третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга (2:3 ОТ).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5) 0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5) 1:2 Кателевский – 49:49 (5x5) 2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4) 2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)
Для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс гол 31-летнего защитника Максима Осипова.
«Чемпионат» предлагает посмотреть эмоции тренерского штаба и игроков «Автомобилиста» после победной шайбы:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».
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