Петан — об отсутствии утренних раскаток у «Ак Барса»: кому-то они нужны, кому-то нет

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ, 1-2).

«Тяжёлое поражение для нас. Медленное начало, боролись, отбились, отыгрались, затем здорово сыграли в первом овертайме, во втором овертайме где-то уже сказалась на нас усталость, соперник реализовал единственный момент. Возможно один из самых долгих матчей в моей карьере, теперь нужно много пить воды, будем крутить велосипед.

У всех разные предпочтения насчёт тренировок. Кому-то нужны раскатки перед игрой, кому-то нет. Каждый прекрасно знает своё тело и понимает, как готовиться к следующему матчу. Много говорили насчёт дисциплины, ни одного удаления – отдельно прорабатывали этот момент. Большинство временами идёт хорошо, контролируем шайбу, создаём моменты. Можно лучше – но и меньшинство соперника отлично действует.

Уровень игры в плей-офф КХЛ высочайший, по атмосфере сразу чувствуется важность момента, интенсивность матчей очень серьёзная», – передаёт слова Петана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.