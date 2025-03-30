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Петан — об отсутствии утренних раскаток у «Ак Барса»: кому-то они нужны, кому-то нет

Петан — об отсутствии утренних раскаток у «Ак Барса»: кому-то они нужны, кому-то нет
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

«Тяжёлое поражение для нас. Медленное начало, боролись, отбились, отыгрались, затем здорово сыграли в первом овертайме, во втором овертайме где-то уже сказалась на нас усталость, соперник реализовал единственный момент. Возможно один из самых долгих матчей в моей карьере, теперь нужно много пить воды, будем крутить велосипед.

У всех разные предпочтения насчёт тренировок. Кому-то нужны раскатки перед игрой, кому-то нет. Каждый прекрасно знает своё тело и понимает, как готовиться к следующему матчу. Много говорили насчёт дисциплины, ни одного удаления – отдельно прорабатывали этот момент. Большинство временами идёт хорошо, контролируем шайбу, создаём моменты. Можно лучше – но и меньшинство соперника отлично действует.

Уровень игры в плей-офф КХЛ высочайший, по атмосфере сразу чувствуется важность момента, интенсивность матчей очень серьёзная», – передаёт слова Петана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, для определения победителя командам потребовалось два овертайма. Во втором из них победу гостям принёс Максим Осипов.

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