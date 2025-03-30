Гатиятулин: у команды есть характер — ещё раз это показали. Следующий матч — ключевой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ). Казанцы пропустили решающий гол во втором овертайме.

«Допустили на одну результативную ошибку больше, готовимся дальше. По серии видно, что кто забивает первым, тот имеет большое преимущество. Приходится взламывать плотную оборону, мы эту стену пробили, характер у команды есть. Играют две равные команды, инициатива переходит от одной команды к другой. Есть характер, ещё раз это показали. Следующий матч будет иметь ключевое значение.

С первых секунд была самоотдача, что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо было добавлять. Добавили в агрессии, стали более активными у ворот, смогли эти моменты создать и реализовать. Хотим играть по возможности в давление, в прессинг, но нужно понимать, как развивается ситуация на льду. В плей-офф цена каждой ошибки возрастает, и наша задача проанализировать матч, чтобы эти ошибки не повторялись.

У нас есть обойма, нужно разобрать матч, посмотреть на эмоциональное состояние ребят, от этого будем отталкиваться. Восстановление в плей-офф выходит на первый план, мы и по регулярному чемпионату так действовали. Вчера была тренировка на льду, сегодня была подготовка в зале», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.