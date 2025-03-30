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Гатиятулин: у команды есть характер — ещё раз это показали. Следующий матч — ключевой

Гатиятулин: у команды есть характер — ещё раз это показали. Следующий матч — ключевой
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3 ОТ). Казанцы пропустили решающий гол во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

«Допустили на одну результативную ошибку больше, готовимся дальше. По серии видно, что кто забивает первым, тот имеет большое преимущество. Приходится взламывать плотную оборону, мы эту стену пробили, характер у команды есть. Играют две равные команды, инициатива переходит от одной команды к другой. Есть характер, ещё раз это показали. Следующий матч будет иметь ключевое значение.

С первых секунд была самоотдача, что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо было добавлять. Добавили в агрессии, стали более активными у ворот, смогли эти моменты создать и реализовать. Хотим играть по возможности в давление, в прессинг, но нужно понимать, как развивается ситуация на льду. В плей-офф цена каждой ошибки возрастает, и наша задача проанализировать матч, чтобы эти ошибки не повторялись.

У нас есть обойма, нужно разобрать матч, посмотреть на эмоциональное состояние ребят, от этого будем отталкиваться. Восстановление в плей-офф выходит на первый план, мы и по регулярному чемпионату так действовали. Вчера была тренировка на льду, сегодня была подготовка в зале», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.

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