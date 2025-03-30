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И. Воробьёв: была бы у меня тройка Макаров — Ларионов — Крутов, я бы не тасовал состав

И. Воробьёв: была бы у меня тройка Макаров — Ларионов — Крутов, я бы не тасовал состав
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после победы своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1) объяснил частые перестановки в звеньях.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

— К перспективам ЦСКА в серии относились скептически. Насколько вы обращали внимание на эти оценки?
— Мы готовились просто. Спорт для того и есть, чтобы люди обсуждали. Это нормальное явление, а мы готовились.

— Многие вас упрекают за постоянную тасовку состава. Но для вас это рецепт успеха?
— Была бы у меня тройка Макаров — Ларионов — Крутов, я бы их не менял точно. А тут пытаемся найти лучшее, каждый раз ещё кто-то выпадает. Что же мне, просто стоять и смотреть хоккей?

— Как этот матч может повлиять на атмосферу в раздевалке?
— На самом деле, раздевалка была нормальная и после Минска. Нам просто не хватило везения в завершении во второй игре, поэтому работаем дальше, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.

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