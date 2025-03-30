И. Воробьёв: была бы у меня тройка Макаров — Ларионов — Крутов, я бы не тасовал состав

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после победы своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:1) объяснил частые перестановки в звеньях.
— К перспективам ЦСКА в серии относились скептически. Насколько вы обращали внимание на эти оценки?
— Мы готовились просто. Спорт для того и есть, чтобы люди обсуждали. Это нормальное явление, а мы готовились.
— Многие вас упрекают за постоянную тасовку состава. Но для вас это рецепт успеха?
— Была бы у меня тройка Макаров — Ларионов — Крутов, я бы их не менял точно. А тут пытаемся найти лучшее, каждый раз ещё кто-то выпадает. Что же мне, просто стоять и смотреть хоккей?
— Как этот матч может повлиять на атмосферу в раздевалке?
— На самом деле, раздевалка была нормальная и после Минска. Нам просто не хватило везения в завершении во второй игре, поэтому работаем дальше, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу минчан. Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Москве.
- 30 марта 2025
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