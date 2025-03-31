Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырёх шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча проходит в эти минуты, счёт 4:6. Для Овечкина эта шайба стала 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет четыре шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 103 очка за 72 матча.