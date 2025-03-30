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Николай Заварухин: планировали сыграть активнее в атаке, но «Ак Барс» не позволял

Николай Заварухин: планировали сыграть активнее в атаке, но «Ак Барс» не позволял
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2 ОТ). Уральцы забили решающий гол во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

«Поздравляю хозяев с Ураза-байрам. Я из Уфы, мы соседи. Большой шаг сделали, много играли в обороне, грамотно оборонялись, парни здорово себя показали. Знали, что «Ак Барс» здорово прессингует, перекрывает борта. В третьем периоде Казани было некуда деваться. Две ошибки – нас наказали.

Одна неправильная передача, соперник перехватил, забил гол. Удаление – вторая шайба. Знаем, что Яшкин здорово играет на пятаке, мастеровитые. Больше хотели играть в шайбу, в атаке. Но соперник не позволял, здорово прессинговал, вели игру на контратаках. Планировали сыграть активнее, но не всегда получалось. Важно было победить в овертайме, с положительными эмоциями проще восстанавливаться.

Рекорд КХЛ установили, что сыграли 93 минуты без большинства. Осторожнее сыграли в силовой борьбе, в атаке неплохо создавали в первом периоде моменты. Знаем, что соперник может наказать за удаления, постарались сыграть чисто, поэтому силовых приёмов было меньше», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Автомобилиста». Четвёртый матч пройдёт 1 апреля там же, в Казани.

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