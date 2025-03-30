«Загидула сыграл здорово». Жамнов — о третьей подряд победе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (1:0). После этого успеха красно-белые повели в серии 3-0.

— Тяжёлая игра, чуть сломали нам ритм и настрой ненужные удаления, но ребята молодцы, выстояли. Готовимся дальше.

— У Загидулина 40 сейвов сегодня. Но почему решили поменять Николаева?

— Просто ротация, да. Николаев нагрузился в прошлом матче, поэтому так решили.

— На ваш взгляд, справилась ли оборона «Спартака»?

— Да, защитники молодцы, пластались, принимали на себя. Ну и, конечно, Загидула сыграл здорово. По вратарю на следующий матч пока не знаю, дайте сегодняшнюю игру переосмыслить.

— Козырев сказал, что «Северсталь» проиграла вратарю. Вы согласны?

— Ну мы начали здорово, в первом периоде играли так, как просили. А потом отдали инициативу сами по большому счёту. Загидула держал нас в игре постоянно, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Череповце. В случае победы столичный коллектив выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.