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Козырев: «Северсталь» проиграла исключительно вратарю «Спартака»

Козырев: «Северсталь» проиграла исключительно вратарю «Спартака»
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Спартаком» (0:1). После этой неудачи «сталевары» уступают в серии 0-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Мальцев) – 08:36 (4x4)    

— Сегодняшний матч складывался в нашу пользу, и мы могли победить, но мы проиграли исключительно вратарю соперника.

— Как можно спасти серию?
— Начать выигрывать. Выиграть следующий матч для начала, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Череповце. В случае победы столичный коллектив выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

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