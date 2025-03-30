Козырев: «Северсталь» проиграла исключительно вратарю «Спартака»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Спартаком» (0:1). После этой неудачи «сталевары» уступают в серии 0-3.

— Сегодняшний матч складывался в нашу пользу, и мы могли победить, но мы проиграли исключительно вратарю соперника.

— Как можно спасти серию?

— Начать выигрывать. Выиграть следующий матч для начала, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Четвёртый матч серии пройдёт 1 апреля там же, в Череповце. В случае победы столичный коллектив выйдет во второй раунд Кубка Гагарина.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».