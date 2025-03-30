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Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс, результат матча 30 марта 2025, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

Три очка Судзуки и Хатсона помогли «Монреалю» победить «Флориду». У Бобровского 18 сейвов
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В Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 12:03 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 13:16     1:2 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 31:27 (pp)     2:2 Джонс (Барков, Родригес) – 36:24     2:3 Судзуки (Хатсон, Слафковски) – 42:02     2:4 Галлахер (Дворак) – 58:16    

Главным героем встречи стал нападающий гостей Ник Судзуки, записавший на свой счёт гол и две результативные передачи. Также в составе «Канадиенс» отличились Патрик Лайне и Юрай Слафковски. Также тремя передачами отметился 21-летний новичок Лэйн Хатсон.

В составе «Пантерз» голы забили Сэм Райнхарт и Сет Джонс.

Таким образом, «Монреаль» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Флорида» осталась с 91 очком и находится на третьей строчке.

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