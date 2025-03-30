Три очка Судзуки и Хатсона помогли «Монреалю» победить «Флориду». У Бобровского 18 сейвов

В Санрайзе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» потерпела поражение от «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:4.

Главным героем встречи стал нападающий гостей Ник Судзуки, записавший на свой счёт гол и две результативные передачи. Также в составе «Канадиенс» отличились Патрик Лайне и Юрай Слафковски. Также тремя передачами отметился 21-летний новичок Лэйн Хатсон.

В составе «Пантерз» голы забили Сэм Райнхарт и Сет Джонс.

Таким образом, «Монреаль» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 77 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Флорида» осталась с 91 очком и находится на третьей строчке.